Sergio Ramos rimane al Real? Spunta una proposta di rinnovo per il difensore

Il ritorno sulla panchina di Carlo Ancelotti ha un po' rimescolato le strategie di mercato del Real Madrid. Con l'arrivo di 'Don Carlos' nella Ciudad Deportiva, almeno secondo quanto riporta il quotidiano As, si torna a parlare della possibile permanenza di Sergio Ramos.

Il difensore centrale e capitano dei 'Blancos' è in scadenza di contratto e, almeno in teoria, dal 30 giugno sarà libero di accasarsi altrove (Manchester City?); nelle ultime ore, tuttavia, sarebbe spuntata la proposta di rinnovo che avrebbe comunque delle conseguenze per Raphael Varane. Infatti, se Ramos resta, il francese lascerà la capitale spagnola.