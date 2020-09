Rampulla: “Conte vuole pungolare tutti e tenerli sulla corda. L’Inter metterà pressione alla Juve”

Michelangelo Rampulla, ex portiere, è intervenuto nel corso della trasmissione Stadio Aperto su TMW Radio e ha parlato di vari temi tra cui Antonio Conte e la sua Inter: “Antonio come allenatore non lo conosco bene, ma da calciatore posso dire di un professionista esemplare. Vuole vincere sempre e pretende il massimo da tutti, dai giocatori, dalla società e da sé stesso. Secondo me non vuole attaccare l’Inter, ma pungolare tutti e tenerli sulla corda così da dare il massimo, ognuno nel suo campo. Io credo sia così“.

Rampulla ha detto la sua sulla prossima lotta scudetto: “Penso di sì. Non credo che ci possa essere appagamento… Sicuramente l’Inter si è avvicinata molto, anche grazie a un Conte molto presente su tutto: metterà pressione alla Juve. Se non sono pari, comunque, sono molto vicine“.