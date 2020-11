Rampulla: “Inter? Conte si contiene per non dare fastidio. Una cosa dovrebbe farlo riflettere”

Intervistato ieri da TMW Radio, l’ex portiere Michelangelo Rampulla ha parlato anche dell’Inter e soprattutto di Antonio Conte, suo compagno di squadra ai tempi della Juve: “Vorrei vedere anche io il bicchiere mezzo pieno: portare sul 2-2 il Real Madrid dal doppio svantaggio vuol dire che hai qualità e carattere, e che la squadra sta crescendo. Vero però anche che sei sempre a rincorrere, e questo dovrebbe far riflettere Conte. Noto comunque il fattore positivo della grande voglia di rivalsa e di recuperare il risultato”.

Le sembra il Conte standard, questo?

“Da ex juventino, in una squadra come l’Inter deve andare coi piedi di piombo. Anche io però vedo che si sta quasi contenendo nell’esprimere tutta la sua grinta, la sua voglia… Forse per non dar fastidio. A volte però basta un episodio, passare il turno in Champions o qualcosa di simile, per portare tutta la positività di questo mondo”.