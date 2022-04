Rangnick diventerà l’allenatore dell’Austria: firmerà un contratto di 2 anni

L'allenatore ad interim del Manchester United è stato nominato commissario tecnico dell'Austria

L'allenatore ad interim del Manchester United Ralf Rangnick è stato nominato commissario tecnico dell'Austria. Lo ha annunciato la Federcalcio austriaca, un mese dopo la partenza di Franco Foda. Il 63enne tedesco, che rimarrà anche consigliere del club inglese, firmerà inizialmente per un periodo di due anni. Di Rangnick si era parlato in passato anche come possibile allenatore del Milan.