Il c.t. dell'Austria elogia l'attaccante nerazzurro: "Apprezzo Marko non solo come giocatore, ma anche come uomo"

Gianni Pampinella Redattore 2 luglio 2024 (modifica il 2 luglio 2024 | 12:47)

Marko Arnautovic era considerato l'enfant terribile del calcio austriaco. A 35 anni, l'attaccante dell'Inter è ormai un calciatore e soprattutto una persona matura. "Marko è maturato come persona e come padre di famiglia", ha detto il c.t. dell'Austria Ralf Rangnick. "Abbiamo anche avuto una o due conversazioni sulla famiglia, su suo padre, su mio padre. Apprezzo Marko non solo come giocatore, ma anche come uomo", le parole del c.t. sull'attaccante nerazzurro.