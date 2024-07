Ausilio: “Mai messo Arnautovic sul mercato. Apprezzo tantissimo Gudmundsson e…”

In zona mista, Piero Ausilio ha parlato così del mercato dell’Inter e non soltanto: da Arnautovic a Gudmundsson

In zona mista, Piero Ausilio ha parlato così del mercato dell’Inter e non soltanto. “Mercato con Oaktree? Il mercato è abbastanza simile, si parla di sostenibilità, investimenti mirati e opportunità. Noi a differenza di altri magari quest’anno abbiamo meno da fare, la squadra è praticamente quella, preferiamo lavorare con un certo equilibrio e una rosa non troppo ampia come l’anno scorso: due giocatori per ruolo e tre portieri, per dare al mister la possibilità di sfruttare al meglio le risorse, avendo un livello molto alto di tutti i giocatori.