Ranieri: “Italia, che primo tempo. Jorginho gigantesco, Barella spalla perfetta”

L'ex tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha giudicato la grande gara dell'Italia che ieri sera ha eliminato il Belgio

"Il nostro primo tempo è stato spettacolare. Ho visto il miglior calcio in assoluto di quest’Europeo. Ci sono stati momenti di splendore totale, soprattutto quando abbiamo giocato a un tocco, mandando letteralmente in tilt il Belgio nel palleggio. Jorginho è stato gigantesco. Barella è stato la sua spalla perfetta. Bravo anche Verratti, più rapido e essenziale. L’altro totem di questa serata è Spinazzola. È stato uno choc vederlo uscire in barella. Purtroppo l’infortunio si è rivelato una cosa seria e rischia di fermarlo per mesi. Ora toccherà a Emerson, che ha l’occasione di prendersi in semifinale quello che gli è mancato in campionato nell’ultima stagione. È un giocatore di qualità. È il suo momento e deve dare il massimo. Insigne ha segnato un gol spettacolare, da fuoriclasse, ma non si è limitato a questo: ha lavorato con impegno e generosità per la squadra. Bravissimo anche Chiesa, sul pezzo fino all’ultimo. Voglio citare Di Lorenzo perché si è trovato a lottare contro l’avversario più pericoloso, una forza della natura. Il rigore era forse evitabile, un rigorino visto che è stata una mezza spintarella. Ci ha fatto soffrire nella ripresa, ma siamo riusciti a gestire gli strappi del Belgio. In difesa la coppia Chiellini-Bonucci non ha perso un colpo. E quando il muro è stato superato, ci ha pensato Donnarumma: parata da portiere di dimensione mondiale quella su De Bruyne".