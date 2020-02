Ranieri: “Contro l’Inter servirà una Sampdoria perfetta. Eriksen? Se lui è un problema…”

Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domenica sera contro l’Inter: “La squadra reagisce ogni volta, contro la Fiorentina è stata una partita nata male e che dobbiamo archiviare perché ci aspetta un’altra partita tosta, difficile ma anche molto bella. Eriksen è un grandissimo giocatore, se lui è un problema, chiudiamo col calcio. Al “Meazza” servirà una squadra perfetta, che giochi compatta per contrapporsi alla forza d’urto dell’avversario, che abbiamo studiato a fondo e di cui conosciamo le qualità. Noi dovremo essere attenti, concentrati, compatti nei reparti, solo così possiamo pensare di portare a casa punti da San Siro. Trarrò le conclusioni sulla formazione alla fine degli allenamenti, potrei mettermi a specchio dell’avversario, giocando a tre in difesa ma non è detto. Sto valutando alcune cose. Come si ferma l’attacco dell’Inter? Sporcando i palloni agli avversari e non farli arrivare al tiro“.