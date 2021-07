Ranieri: “Una delle emozioni più intense della mia vita. Mancini ha meriti enormi”

L'ex tecnico della Sampdoria ha raccontato a La Gazzetta dello Sport la sua immensa gioia per la vittoria dell'Italia

L'Italia è campione d'Europa . Gli azzurri si sono presi la coppa in casa dell'Inghilterra e ora la portano a Roma. Un grande gioia per tutti gli italiani, tra questi anche l'ex tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri:

"Che cosa bella, questo trionfo è una delle emozioni calcistiche più intense della mia vita. Grazie azzurri! Anche io che sto nel calcio da una vita ho provato un brivido enorme quando Donnarumma ha parato il quinto rigore e siamo tornati in vetta all’Europa dopo 53 anni. La partita è stata un capolavoro di quello che può fare il nostro calcio. Abbiamo sofferto solo nei primi minuti. Abbiamo incassato quel gol a freddo che ci ha scombussolato e abbiamo faticato a entrare nel gioco. Ma già nel finale del primo tempo avevamo cominciato a giocare, ma dalla ripresa in poi c’è stato un crescendo irresistibile. Abbiamo chiuso l’Inghilterra nella loro metà, l’abbiamo dominata, non le abbiamo consentito di rendersi mai pericolosa. Una prestazione impressionante, condotta con autorità in casa loro, con coraggio e intelligenza. Siamo stati sempre sicuri, non abbiamo perso mai la testa, li abbiamo pressati a tutto campo. Avremmo potuto chiederla anche nei tempi regolamentari, ma bene anche così, il pathos fa parte dello spettacolo. Abbiamo fatto il calcio di Mancini e abbiamo vinto l’europeo. E’ stato bello anche il rumore del silenzio, ammutolire il pubblico di Wembley. Doveva essere coming home e invece football is coming Rome", racconta a La Gazzetta dello Sport.