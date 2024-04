A due giorni dalla gara contro la Juve, Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa ed è tornato su Inter-Cagliari

A due giorni dalla gara contro la Juve, Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico del Cagliari è tornato sul punto conquistato contro l'Inter. "Chissà quante me ne avrete dette quando avete visto la formazione iniziale! Ho messo dentro gente che di sicuro mi avrebbero dato tutto. La soddisfazione è il punto. Dopo c’è il sano egoismo dell’allenatore che dice di essere sicuro di aver fatto le scelte giuste. Avevo solo avvisato Di Pardo che avrebbe giocato ma non gli avevo promesso nulla e ha fatto una grande partita".