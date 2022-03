Ranieri: “Inter non esclusa da lotta scudetto. Nel finale conterà…”

Il pensiero dell'ex allenatore nerazzurro ospite in mattinata di Radio Rai

Nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Anch'io Lo Sport, Claudio Ranieri ha parlato anche della parabola dell'Inter fino a questo momento. Ecco il suo pensiero: "All'inizio, pur con lo scudetto sul petto, non era partita con i favori del pronostico, è arrivata in vetta e poi ci sta un calo fisiologico. Vediamo cosa succederà nelle prossime otto giornate, nove per i nerazzurri. Conta l'esperienza nel rush finale, non la vedo esclusa assolutamente. Ci sono grandi partite da giocare".