Sampdoria, Ranieri: “Passerella d’onore? Bello festeggiare così. Gran partita dell’Inter”

Ai microfoni di Sky Sport dopo Inter-Sampdoria, Claudio Ranieri ha analizzato quanto accaduto a San Siro contro i nerazzurri

Prima del match, la sua Sampdoria si è resa protagonista di un gesto di vera signorilità, riservando all'Inter campione d'Italia la passerella tricolore. Claudio Ranieri ha scelto la maniera più elegante per ripresentarsi a San Siro contro i nerazzurri. In campo non c'è stata storia, con un 5-1 sonoro in favore di Conte e dei suoi ragazzi. Ranieri, comunque, analizza con serenità la partita di San Siro a Sky Sport:

"Abbiamo preso subito gol. Peccato, perché ci eravamo avvicinati, ma poi loro subito hanno allungato nuovamente. L'Inter giocava sulle ali dell'entusiasmo. Merito loro, non demerito nostro. Sono convinto che abbiamo corso di più, ma male. Succede. Abbiamo tre partite per tornare a fare bene. La passerella d'onore? Sì, ho detto ai ragazzi che festeggiare in questo modo come in Inghilterra sarebbe stato bello, e loro sono stati d'accordo. Abbiamo cercato di fare del nostro, ma all'Inter riusciva tutto. Hanno fatto una gran partita. Il risultato dice che abbiamo sofferto, guardato e perso. Vedere una squadra festeggiare lo scudetto è davvero triste".