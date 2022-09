Ranieri: “Inter, Perisic perdita importante. Diamo tempo a Inzaghi, ma qualche sostituzione…”

«Questo è un mestiere complicatissimo, nessuno dall’esterno può sapere davvero cosa succede. Mi sembra però che la Juve non sia quella prevista e l’Inter abbia perso il filo del discorso. L'Inter non è più lei dalla sconfitta nel derby dell’anno scorso, quando ha cominciato a perdere lo scudetto. Ha preso Lukaku per recuperare la grinta di una volta, ma l’ha perso subito. Diamo tempo a Inzaghi anche se qualche sostituzione è parsa affrettata. In certi casi sarebbe bene parlare con il giocatore per capire se, dopo l’ammonizione, può continuare. Ma ha perso un giocatore fondamentale».