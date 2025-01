La vittoria a San Siro con il Monaco nell'ultima giornata del super girone di Champions ha permesso all'Inter di raggiungere gli ottavi di finale senza passare dai playoff. Non solo, il club nerazzurro ha incassato una somma importante, già oltre 80 milioni incassati. Ma c'è un altro importante passo avanti da parte dell'Inter grazie all'ultima vittoria e al percorso in Europa della squadra di Inzaghi. Si tratta del ranking, nel quale la federazione italiana lotta per avere ancora 5 squadre nella prossima Champions. Ma anche per il ranking individuale dei club, dove i nerazzurri hanno scavalcato la Roma.