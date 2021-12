Inter, Ranocchia torna ad allenarsi in campo: “Back”

Il calciatore nerazzurro, che ha sostituito de Vrij e poi si è fatto male, dovrebbe tornare a disposizione per la gara con la Salernitana

Ma ieri si è allenato sul campo: per precauzione aspetterà un'altra settimana per esserci. Intanto questa mattina, in un post, ha annunciato ai suoi follower di essere tornato.

Ieri ha parlato di lui pure Barella, quando Skysport gli ha chiesto della fascia da capitano. «C'è Handanovic, c'è Ranocchia, tanti giocatori che hanno vissuto anche periodi bui qui all'Inter, in una squadra che non era questa, quindi è giusto che adesso si godano il momento, sono loro i capitani e noi siamo felicissimi di averli perché ci danno una mano», ha detto Nicolò, ribandendo l'importanza per la squadra di uomini come Andrea. Quelli che ci sono. Quando serve. E quando non serve sanno comunque dare una mano.