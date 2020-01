Ranocchia: “Chi gioca meno si fa un bel mazzo. Lavoriamo per stare davanti alla Juve”

Le parole di Andrea Ranocchia a Inter TV: “Sono molto contento. Il passaggio del turno era il primo obiettivo, poi sono contento della prestazione mia e della squadra poi la ciliegina sulla torta il gol. Adesso dobbiamo rimetterci a posto e pensare al campionato. Lavoriamo tanto, soprattutto chi gioca meno si fa un bel mazzo. Ma chi si trovava giocare poi è pronto atleticamente. Sono contento per chi ha giocato meno, l’obiettivo era passare il turno, ce l’abbiamo fatta e adesso abbiamo qualche giorno per prepararci al campionato. Abbiamo finito un girone e ne parte un altro. Dobbiamo fare meglio per rimanere lassù, attaccati e stare davanti alla Juve. Lavoriamo per questo, per grandi obiettivi. Segnare fa sempre piacere. La Coppa Italia è un obiettivo, vincerla sarebbe un sogno”.

