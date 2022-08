Stroppa: “Ho parlato con Ranocchia: mi ha detto che è un infortunio molto grave”

Si teme un infortunio grave per Andrea Ranocchia. Lo ha svelato Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, dopo il ko contro il Napoli. Ecco le sue parole a DAZN: “Ranocchia è negli spogliatoi: per quello che mi ha detto è un infortunio molto grave. Domani torniamo a casa, non lo lasciamo in ospedale: faremo accertamenti e vediamo”. In conferenza ha aggiunto: "Ci ho appena parlato, lui pensa che sia qualcosa di importante. Stasera o domattina farà gli accertamenti dovuti. Gli è rimasta sotto la caviglia nella scivolata".