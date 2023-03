Ranocchia: “A fine anno Inter non conosceva ancora il budget. Scudetto perso? Rosico”

L'ex difensore nerazzurro ricorda gli ultimi momenti della sua esperienza milanese: "Contento di come è finita"

Fabio Alampi

Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, nel corso della sua intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com è tornato sulla fine della sua esperienza in nerazzurro: "Quando ci confrontammo la società non conosceva ancora il budget a disposizione, non aveva ancora programmato il futuro... Per me a metà giugno arriva l'opportunità del Monza e dico sì".

Magari aspettando ancora l'Inter si sarebbe fatta di nuovo viva?

"Questo non lo saprò mai, quando mi ha chiamato il Monza ho colto questa opportunità".

La tua ultima stagione all'Inter è stata la prima di Inzaghi.

"Ho rosicato perché non abbiamo rivinto il campionato, era il 20esimo Scudetto e avrebbe avuto un significato importante. Però abbiamo vinto la Supercoppa, la Coppa Italia, ho lasciato comunque con due trofei e va bene così, sono contento. Poi mi è piaciuto molto l'ultimo saluto che mi ha tributato San Siro: molto emozionante, forse uno dei più emozionanti della mia carriera. Sono contento di come è finita con l'Inter".

Quando matura la tua idea di concludere la stagione all'Inter?

"Dopo un confronto sul finire dell'ultima annata. In quell'occasione ci siamo detti: 'Vediamo'. Loro dovevano programmare una stagione che ancora non aveva tratti chiari e io ho iniziato a guardarmi attorno. Tutto in grandissima serenità, come sempre in questi 12 anni".

Mai uno screzio con la società?

"Può sembrare strano ma no, mai. Ti faccio un esempio: le mie trattative per i rinnovi di contratto con l'Inter duravano tra i 5 e i 6 minuti, non credo sia mai durata di più. Loro facevano una proposta, io la modificavo in un punto e dopo 10 minuti eravamo alle firme".