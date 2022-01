Ranocchia: “Inter gruppo speciale con idee chiare. Con Inzaghi ottimo gioco e…”

Le dichiarazioni del calciatore dell'Inter, Andrea Ranocchia, in gol nel successo per 3-2 contro l'Empoli in Coppa Italia

Alessandro De Felice

In gol per il momentaneo 2-2, il difensore dell'Inter Andrea Ranocchia è intervenuto in collegamento con Sky Sport dopo il successo negli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Empoli:

"Ho fatto gol, è successo. Era l'unico modo in cui potevo impattare la palla prima che mi anticipassero. Fortunatamente la palla. Sono contento che siamo riusciti a passare il turno. L'obiettivo era quello e con un gol era ancora più bello. I compagni mi hanno fatto i complimenti, ci si scherza un po' su. Il campo era brutto anche per loro, l'Empoli è una squadra molto preparata sull'avversario ed è una squadra difficile da affrontare. Abbiamo peccato sull'equilibrio e abbiamo preso troppi contropiedi. Oggi giocavano tanti ragazzi che non giocavano da tanto. Sapevamo che era difficile e la cosa importante è che abbiamo passato il turno. Il match con l'Atalanta con Skriniar centrale al posto di De Vrij? Sono scelte del mister. Ho cercato di farmi trovare pronto per questa partita. Sono scelte tecniche di atteggiamento di squadra che non ho mai commentato. Inter a vita? Io ci provo, finché ho motivazioni e mi diverto. Far parte di questo gruppo è qualcosa di speciale. Lo stiamo costruendo da anni. Finché mi danno l'opportunità sarò qua. Libertà con Inzaghi? Stiamo esprimendo un ottimo gioco, una grande solidità difensiva. Abbiamo giocatori importanti ovunque. Dobbiamo continuare così. Abbiamo le idee chiare e lo stiamo dimostrando".