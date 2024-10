Intervenuto negli studi di Pressing, Andrea Ranocchia, ex calciatore, ha parlato così del pareggio di ieri tra Inter e Juventus

Intervenuto negli studi di Pressing, Andrea Ranocchia , ex calciatore, ha parlato così del pareggio di ieri tra Inter e Juventus: "Un'Inter-Juve così non c'è mai stata: quando una squadra sembrava prendere il sopravvento, l'altra la superava. Una partita stranissima: a livello di spettacolo da fuori ci siamo divertiti tutti, le due protagoniste hanno qualcosa su cui recriminare.

E' stata una partita strana perché la Juve ha concesso sempre pochissimo e l'Inter pure l'anno scorso: Sommer faceva una parata a partita. Scudetto? Conte ha un know-how per vincere, i nerazzurri anche: per me sono le due squadre accreditate allo scudetto, le altre fanno più fatica quest'anno".