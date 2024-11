Intervenuto negli studi di Pressing , Andrea Ranocchia , ex calciatore, ha parlato così del pareggio di ieri tra Inter e Napoli: "È stata una partita equilibrata: l'Inter ha fatto qualcosa in più ma non ha inciso sul risultato. È stata molto emotiva, c'era voglia di far male all'avversario senza però farsi male. Era importante, non si sono fatte male ma non traggono neanche benefici dalla partita: la classifica è stranissima ma è bello così, sarà un bel campionato.

Il rigore su Dumfries? Me lo dessero contro, un po' mi arrabbierei: ma ora il VAR guarda anche il centimetro e devi stare attento, in area non puoi intervenire e questo limita il raggio di un difensore. Il tocco c'è, l'entità non è così importante da far cadere Dumfries. Le parole di Conte? Ognuno tira acqua al suo mulino in quel momento, non si può migliorare: il problema grave è che il rigore, che è una cosa seria, deve esserci quando c'è un contatto forte. Oggi il difensore non può più intervenire e questo è un handicap".