Sky – Inter, si rivede Ranocchia: ad Appiano per salutare i suoi ex compagni

Alla vigilia della gara contro il Bologna, l'ex difensore nerazzurro è passato da Appiano per salutare i suoi ex compagni

Allenamento pomeridiano per l'Inter che domani affronta il Bologna in una partita da non sbagliare. Momento delicato per i nerazzurri che oggi, come riferisce Sky Sport, hanno ricevuto una gradita visita, quella di Andrea Ranocchia.