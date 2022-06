Ranocchia, martedì le visite col Monza. Ritroverà Pirola, in ballo altri due nomi Inter

Il Monza ha chiuso il primo colpo per la Serie A. Si tratta dell'ormai ex difensore dell'Inter Andrea Ranocchia che ha raggiunto un accordo con la squadra promossa dalla Serie B.

"Manca solo l’ufficialità ma ormai è tutto fatto per l’arrivo in Brianza di Andrea Ranocchia. Il difensore 34enne sbarca in biancorosso a parametro zero, alla scadenza del contratto con l’Inter. Limati nelle scorse ore gli ultimi dettagli dell’accordo, il difensore centrale sosterrà martedì le visite mediche prima di firmare un biennale con i biancorossi", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"Ranocchia ha subito trovato grande feeling con il Monza. Le ambizioni di Silvio Berlusconi hanno fatto la differenza, con Ranocchia che ha fortemente voluto il Monza, rinunciando ai soldi del Qatar, ed in particolare alla proposta di Andrea Stramaccioni, tecnico dell’Al Gharafa. Ranocchia è il rinforzo ideale per il 3-5-2 di stampo offensivo del Monza. In Brianza Ranocchia potrebbe ritrovarsi come compagni di squadra altri nuovi acquisti provenienti dall’Inter. Il Monza, infatti, ha intenzione di riscattare il 20enne Lorenzo Pirola, già protagonista in biancorosso nelle ultime due stagioni. E poi restano vive le trattative per gli acquisti del centrocampista Stefano Sensi e della punta Andrea Pinamonti", aggiunge il quotidiano.