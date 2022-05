Ranocchia lascia l’Inter, l’omaggio social dei compagni

Il difensore chiude la sua lunga parentesi all'Inter e si prepara a valutare un nuovo progetto per il futuro. Il saluto di Bastoni, Dimarco D'Ambrosio

Era stato lì per due ore a seguire con Cordaz la partita del Milan e già sul due a zero per i rossoneri aveva perso le speranze. I tifosi dell'Inter lo hanno omaggiato con uno striscione e con cori e applausi quando è andato a scaldarsi sotto la Nord. Ranocchia ha ricambiato con un applauso e con tante lacrime, tutte quelle che ha pianto quando ha salutato il popolo nerazzurro alla fine della gara con la Samp. Sul campo l'applauso dei suoi compagni e gli abbracci e sui social i post di ringraziamento per quello che, a modo suo, ha fatto per il gruppo, tutte le volte che serviva. Sono arrivati - dopo quello di Zanetti - i post di Bastoni, Dimarco e D'Ambrosio dedicati al difensore. "Avrei preferito finisse con una vittoria ma sono contento di quanto ho fatto in questi anni con l'Inter", l'annuncio dell'addio ai colori nerazzurri è arrivato poi ai microfoni di DAZN alla fine dell'ultima gara della stagione.