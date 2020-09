SI – Ranocchia in partenza? L’Inter riceve la richiesta ufficiale dal Genoa.

Tra i giocatori che potrebbero lasciare l’Inter in questa sessione di mercato c’è anche Andrea Ranocchia. Il difensore si è fatto trovare pronto nelle poche volte in cui è stato chiamato in causa da Conte, ma potrebbe valutare destinazioni diverse in modo da trovare maggiore continuità.

Secondo quanto riporta Sportitalia, il Genoa avrebbe richiesto ufficialmente Ranocchia all’Inter. Il club rossoblù ha messo in stand-by l’affare Juan Jesus con la Roma e avrebbe virato sul difensore nerazzurro.