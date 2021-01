Ranocchia: “L’Inter deve vincere a prescindere dall’avversario. Ci servono solo i tre punti”

Prima della sfida contro la Samp il giocatore dell’Inter, Andrea Ranocchia, da ex della sfida ha parlato ai microfoni di Inter TV :

-Altra tappa in questa stagione in un campo non facile…

Tutte le partite sono complicate e lo dimostra questo campionato equilibrato. Dobbiamo fare attenzione e continuare a fare quello che abbiamo fatto nell’ultimo mese e cercare di vincere.

-Tanti elementi che conoscete bene nella Samp…

Tanti ex in campo, lo sono anche io, Sono gocatori a cui bisogna stare attenti Dobbiamo cercare di stare lassù al di là della squadra che affrontiamo.

-Cosa troveremo nella calza questa sera?

Speriamo di trovare i tre punti, ci servono solo quelli.

(Fonte: inter tv)