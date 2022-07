Ranocchia: “Che emozione il saluto di San Siro. Monza club ambizioso. Sensi…”

All'interno di "Inside Monza", speciale dedicato al club brianzolo e realizzato da DAZN, è intervenuto anche Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter e oggi nuovo giocatore biancorosso: "Il Monza è una società ambiziosa, che sta facendo bene, che ha delle ottime strutture di allenamento. Una società che, secondo me, potrà dire la sua a livello italiano. Questo sarà il primo anno in serie A, sarà una bella avventura per tutti. Sarà un anno lungo, succederanno tante cose, ora è importante prepararsi bene per l'avvio, far bene e raggiungere il nostro obiettivo. Non ho ancora incontrato Berlusconi, ho incontrato Galliani, abbiamo parlato dei miei trascorsi e ci abbiamo un po' scherzato su, ora gli obiettivi sono comuni e spero di soddisfare tutte le aspettative.