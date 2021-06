Inter, Raspadori erede di Lautaro? TS: “15 milioni non basteranno, serve di più”

L'attaccante del Sassuolo, recentemente convocato in Nazionale, è da tempo sotto osservazione dalla dirigenza nerazzurra

Giacomo Raspadori è il nome del momento per quanto riguarda il calcio italiano: l'attaccante del Sassuolo, classe 2000, grazie a un finale di stagione da sogno (5 gol nelle ultime 10 partite) si è conquistato un posto tra i 26 convocati di Roberto Mancini per l'Europeo. Su di lui si sono già mosse diverse big, Inter in testa, che vede nel gioiellino neroverde uno dei possibili eredi di Lautaro Martinez .

La sua valutazione, tuttavia, è destinata a salire, come scrive Tuttosport: "L'Inter, per esempio, sembra la candidata più seria per Giacomo Raspadori , che con un girone di ritorno da 5 reti negli ultimi 10 turni col Sassuolo – a segno contro Roma, Milan e Juve – viene considerato un potenziale erede di Lautaro Martinez. Per questo i 15 milioni indicati come valore di mercato dal sito transfermarkt non sembrano una cifra adeguata".