Inter, Raspadori in cima alla lista: Marotta ha strappato un’opzione al Sassuolo

L'attaccante neroverde, classe 2000, piace da tempo alla dirigenza interista: nuovo assalto la prossima estate

Fabio Alampi

L'Inter rimane fortemente interessata a Giacomo Raspadori: come confermato direttamente da Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, il club nerazzurro ha già provato a intavolare una trattativa per talentuoso classe 2000, e con ogni probabilità tornerà alla carica la prossima estate. Come scrive tuttosport, lattaccante neroverde è l'obiettivo numero uno di Beppe Marotta: "Raspadori è in cima alla lista dei desideri dell'Inter per rinforzare l'attacco in vista della stagione 2022-23. Fra un anno, infatti, l'Inter si ritroverà con Dzeko 36enne e un Sanchez da valutare dopo stagioni condizionate da troppi acciacchi fisici.

[...] Marotta ne ha parlato spesso con l'amico Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, all'inizio dell'ultima sessione di mercato, prospettando un investimento da almeno 20 milioni di euro. Il club neroverde non ha mai aperto alla cessione, visto che Raspadori, in quei giorni impegnato con la Nazionale agli Europei, era visto come l'attaccante titolare in vista dell'attuale stagione.

L'Inter però si è mossa con anticipo e forza, Marotta è come se avesse strappato un'opzione morale con il Sassuolo per essere considerato il primo interlocutore la prossima estate quando il ragazzo potrebbe cambiare squadra, quasi certamente con una valutazione superiore rispetto ai 20 milioni prospettati nel giugno-luglio scorso. Inoltre l'Inter ne ha discusso anche con il suo agente, quel Tullio Tinti che ha curato il trasferimento di Simone Inzaghi a Milano e che assiste nel club nerazzurro diversi giocatori (Bastoni, Darmian e Ranocchia). Raspadori piace, è considerato uno dei migliori talenti italiani e Marotta, sempre attento a costruire uno zoccolo duro nostrano all'interno dello spogliatoio, non mollerà l'osso".