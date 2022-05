Raspadori: “Milan? Vogliamo finire bene e fare 3 punti. Futuro? Scontato dire…”

Intervistato nel corso del programma di Rai 2 'Dribbling', il giocatore del Sassuolo ha parlato della gara col Milan e del suo futuro

"Quello che sarà il futuro lo vedremo più avanti. La Juve? Scontato dire che essere accostato a grandi club sia motivo di orgoglio. Sono un ragazzo di 22 anni, quindi fa grande piacere, ma penso che ci sia tanto lavoro da fare. Pronto per il grande salto? Te ne rendi conto nel momento in cui lo vivi, vedremo nel futuro come sarà"-