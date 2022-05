Raspadori: “Milan? In campo con serietà. La mia fede interista da bambino…”

L'attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori ha parlato della partita contro il Milan di domenica e non soltanto

Presente al convegno “Un anno di Generazione S – Per diventare grandi ci vuole passione” al Mapei Stadium, l'attaccante del Sassuolo, Giacomo Raspadori ha parlato della sfida col Milan di domenica e non solo. Ecco le dichiarazioni, riportate da TMW:

"Dobbiamo pensare che sia decisiva per noi, vigliamo arrivare decimi e scenderemo in campo con la solita serietà di sempre".

"Niente in particolare, come tutti i gol sarebbe un'emozione grandissima. Per noi attaccanti è la benzina necessaria".

Si sente pronto per il salto in una big?

"Non penso che questa sia la sede opportuna per parlarne, c'è ancora una partita da giocare, vogliamo fare l'ultimo sforzo, poi vedremo cosa ne sarà del futuro quando sarà il momento".

Da piccolo tifava per l'Inter, sarà una motivazione in più?

"Non penso che ce ne sia bisogno, le motivazioni ci sono sempre, in ogni momento. Non in base a chi affronto. So dare la giusta importanza a tutte le gare".