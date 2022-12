Raspadori: “Tifavo Inter, ora credo allo scudetto col Napoli. Per conquistarlo…”

Giacomo Raspadori ci crede. Senza presunzione, ma con piena consapevolezza. L'attaccante del Napoli ha parlato dell'obiettivo stagionale ai microfoni del Corriere dello Sport di questa mattina: «Scudetto? Sarei un bugiardo se fingessi distacco. Ma non è un’ossessione. È l’obiettivo per il quale lavoriamo, ma senza stress. Però ci credo: per conquistarlo servirà l’impegno di questi tre mesi e la capacità di dimostrare che l’abbiamo meritato. Le qualità del Napoli, finora, sono emerse».