Rastelli: “Barella? Odia perdere. Con lui lavoravo soprattutto su due cose”

Massimo Rastelli conosce bene Nicolò Barella. Lo ha avuto a disposizione a Cagliari, quando si è messo in mostra prima di trasferirsi all'Inter. Di lui ha parlato nel corso dell'intervento per Europacalcio.it: “Elemento importantissimo per l’Inter: ha dimostrato fin da giovanissimo di possedere una personalità enorme e di poter gestire le pressioni di una squadra come l’Inter, per quanto il Cagliari sia una squadra storica. Di lui ricordo perfettamente la sfrontatezza con la quale si poneva anche nei confronti dei calciatori più esperti o più grandi d’età, senza timore reverenziale o paura. Barella ha un carisma incredibile, odia perdere e la sconfitta lo manda su tutte le furie”.