«L'Inter è una squadra che ha la capacità per vincere qualsiasi cosa. Per quanto riguarda la Champions, il torneo sembra più aperto che mai, con squadre forti come il Manchester City, il Bayern Monaco e il Real Madrid. A mio parere, la squadra nerazzurra è tra le prime cinque». Lo ha detto l'ex attaccante nerazzurro Iván Zamoranoin un'intervista a Betsson Sport, parlando della stagione della squadra interista.