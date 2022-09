Rastelli: “Inter, addio Perisic ha pesato. Perse due cose: ora Inzaghi deve…”

Le dichiarazioni del tecnico sul momento dell'Inter, in difficoltà dopo le quattro sconfitte in nove partite

Intervenuto nel corso di TMW News, il tecnico Massimo Rastelli ha parlato delle big di Serie A e in particolare dell'Inter:

"È come se avesse perso consapevolezza e convinzione, l'anno scorso, fino al derby di ritorno, era una macchina da gol. Gli interpreti più o meno sono gli stessi. La perdita di Perisic ha pesato, era l'elemento che creava superiorità numerica e copriva tutta la fascia: ha fatto la differenza. Per Inzaghi è il momento più delicato da quando allena: tutti i tecnici attraversano momenti difficili, ma credo che Simone riuscirà a superare questa fase. L' importante è restar lucidi e capire le problematiche, lavorando per eliminare gli errori".