Massimo Rastelli, ex allenatore del Cagliari, ha rilasciato una lunga intervista a CalcioCasteddu.it e ha parlato dello stato delle squadre della Serie A dopo la ripresa post Coronavirus: “Dopo la ripresa, alcune squadre sono andate molto forte, l’Atalanta ormai non è più una sorpresa. Forse nelle ultime gare Lazio e Inter hanno perso un po’ di brio per cercare di riagguantare la Juventus“.