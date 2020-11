Rastelli: “Inter, non è colpa di Conte: troverà la quadratura. Non dimentichiamo che…”

Massimo Rastelli, ex allenatore di Cagliari e Cremonese, ha espresso a TMW, il suo parere sui tecnici della Serie A. Questo il pensiero a proposito dell’Inter e del lavoro di Conte: “Quel che posso dire che è ci si aspettava di più dall’Inter ma non è una questione legata al tecnico. E’ l’inizio di un percorso nuovo e forse c’è ritardo a livello di risultati. Ma sono sicuro che Antonio Conte troverà la quadratura per decollare. Non dobbiamo dimenticarci che l’annata è atipica e i nerazzurri hanno concluso tardi la stagione scorsa e hanno dovuto riprendere subito senza sosta”.