Ravanelli: “A oggi campionato ingiocabile. Juve? Con l’Inter un primo tempo con troppo…”

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Fabrizio Ravanelli è tornato sulla vittoria della Juventus contro l'Inter. "Nelle ultime partite di campionato, ma pure in quella in Champions col Psg, ho visto una squadra cresciuta passo dopo passo. Con l’Inter, dopo un primo tempo affrontato con troppo rispetto reverenziale verso i nerazzurri, la ripresa è stata disputata alla grande. Ho rivisto la Juve di Allegri, quella squadra pragmatica e concreta a cui è difficile fare gol. Un undici che ha intensità, una qualità non da poco: oggi se non sei al top della condizione fisica fai fatica contro qualsiasi rivale".