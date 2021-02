Ravanelli: “Conte? Alla Juve sempre tra le righe, mai eccessivo. Se oggi fosse giocatore…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay durante Deejay Football Club, Fabrizio Ravanelli ha parlato così di Antonio Conte in veste di allenatore:

“Conte era tranquillo come giocatore, non era mai eccessivo. Sempre tra le righe, grande lavoratore e professionista. Sta riportando il vissuto alla squadra, il suo credo da giocatore. C’è qualcosa di Conte in Barella? Direi di sì, Barella ha più dinamismo di Conte. Conte però aveva dei gol pesanti in canna, in Champions e campionato e anche nel derby. Se avesse giocato oggi, sarebbe arrivato a oltre 10 gol in campionato”.