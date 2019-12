Ravanelli: “Tridente Juve? L’esempio di Eto’o nel Triplete è sempre valido. Conte…”

In vista della finale di Supercoppa di domenica tra Juve e Lazio, il Corriere della Sera ha intervistato l’ex attaccante di entrambi i club Fabrizio Ravanelli che ha parlato del tridente di Sarri.

Domenica si gioca Juventus-Lazio, lei oltre agli altri trofei, ha vinto la Supercoppa con tutte e due le squadre. Sarri riproporrà il tridente dall’inizio come nelle ultime due partite?

«Potrebbe anche farlo. Ma molto dipende dalla volontà dei giocatori di sacrificarsi e dalla condizione: l’esempio di Eto’o nell’anno del Triplete interista è sempre valido».

Lei ha giocato fra gli altri anche con Deschamps, Conte, Simeone: erano già allenatori in campo?

«Con tutto il rispetto devo dire di no. Didier ad esempio ha fatto la storia della Francia e continuerà a farla perché è un vincente, ma allora non aveva quel carisma per trascinare la squadra e come lui anche Conte. Il punto di riferimento era uno come Vialli. O come Mihajlovic e Mancini alla Lazio».