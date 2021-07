Ravanelli: “La finale? Ho paura che sia già tutto apparecchiato per l’Inghilterra”

Le parole dell'ex centravanti: "Non abbiamo un singolo fuoriclasse, ma un grande gruppo. In questo senso Mancini ha tutti i meriti"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Fabrizio Ravanelli , ex calciatore, ha parlato così in vista della finale di domenica tra Italia e Inghilterra .

«Credo che al di là degli uomini decisivi, finalmente giochiamo da squadra. Questo aspetto ha fatto fin qui la differenza. Non abbiamo un singolo fuoriclasse, ma un grande gruppo. In questo senso Mancini ha tutti i meriti».

Ma ora torniamo alla partita di domenica: quanto può influire giocare in casa loro, a Wembley?

«Secondo me sarà un vantaggio per noi».

«Innanzitutto noi abbiamo giocatori di esperienza come Chiellini e Bonucci che hanno personalità e sanno esaltarsi, e poi quell'atmosfera per gli inglesi può diventare più oppressione che pressione. In realtà io ho un'altra paura...».