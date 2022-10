Ravanelli: “Inter? C’è stato chiarimento tra tutti, è intervenuta la società”

Intervenuto negli studi di Pressing, Fabrizio Ravanelli, ex calciatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro la Salernitana: "Il cambiamento dell'Inter non può derivare da un solo giocatore, è intervenuta la società, ha parlato in modo chiaro con Inzaghi: anche la sua postura in panchina è cambiata, è molto più tranquillo. C'è stato un chiarimento tra tutti, hanno deciso di andare avanti uniti per essere la squadra schiacciasassi che è sempre stata".