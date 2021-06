Ravanelli: “Inter? Senza Conte non so se avrebbe vinto. Ecco perché è andato via”

Le considerazioni dell'ex attaccante a proposito del suo compagno di squadra ai tempi della Juventus

Nel corso del suo intervento negli studi di Sky Sport, Fabrizio Ravanelli ha parlato anche dell'addio all'Inter del suo ex compagno di squadra Antonio Conte. Questo il suo pensiero: "Antonio è stato decisivo, soprattutto dopo l'uscita dalla Champions. Non so se l'Inter con un altro allenatore avrebbe vinto lo scudetto. Ha capito che il club non poteva dargli garanzie per vincere la Champions, che è quello che vuole fortemente adesso. Gli si imputa di non essere allenatore in grado di primeggiare in Europa e lui vuole vincere assolutamente la Champions".