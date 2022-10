Ravanelli: “Inter, ognuno guarda il proprio orticello: questo crea nervosismo”

Intervenuto a Pressing, Fabrizio Ravanelli, ex calciatore, ha parlato così della crisi dell'Inter: "Io non conosco bene l'ambiente Inter, ma da ex calciatore capisco che c'è più un guardare il proprio orticello e non della società: non c'è quella voglia di venir fuori da squadra. C'è una non volontà di cercare di risolvere il problema tutta la squadra insieme: e questo crea nervosismo. Ogni giocatore pensa a se stesso, questa è una mia impressione".