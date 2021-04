Ravanelli: “Juve? Champions alla portata. Ma ha scontri diretti con Milan e Inter”

Le parole dell'ex bianconero: "Le grandi società pensano al presente poi a fine stagione si potrà guardare a come migliorare e dove"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Fabrizio Ravanelli, ex calciatore della Juventus, ha parlato così del momento dei bianconeri e dell'obiettivo qualificazione in Champions League: "Il calendario non è semplice, ci sono scontri diretti con Milan e Inter, il match con l'Udinese che anche se è quasi salva è una buona squadra e quando si è tranquilli si possono fare bei risultati. I friulani hanno anche giocatori di talento. Credo sarà difficile ma al tempo stesso è alla portata. Se gioca da Juve può battere chiunque. Se ha costanza può centrare l'obiettivo Champions e vincere la Coppa Italia".