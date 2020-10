Ravanelli: “Juve e Inter prime a pari merito. Molto vicino a Conte e Pirlo c’è…”

“Juventus e Inter sono sullo stesso livello, diciamo prime a pari merito“. Fabrizio Ravanelli non ha dubbi. L’ex attaccante ha stilato il suo ordine di arrivo della Serie A 2020/2021 in un’intervista rilasciata ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport.

Ravanelli ha poi aggiunto: “Molto, molto vicino a loro piazzo l’Atalanta. Nell’ultimo anno mi ha impressionato, credo che Gasperini se la possa giocare fino in fondo per lo scudetto con Conte e Pirlo. Più dietro ci sono la Lazio, il Napoli e anche il Milan, che con Pioli in panchina ha trovato un assetto e sta andando forte“.