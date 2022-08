Ravanelli: “Anno difficile per Lukaku ma è facile criticarlo ora: alcuni tifosi…”

“Sarà un anno difficile per Lukaku, abbiamo visto che una parte di pubblico interista non era contenta e non tutti hanno accettato il tradimento, secondo me c'è stato un problema mentale che non gli permette di giocare con tranquillità come la prima esperienza con Conte in panchina. Ora è facile criticarlo ma non è nemmeno in condizione e non riesce a stoppare neanche una palla”