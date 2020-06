Ravezzani attacca Lautaro: “A Napoli ha fatto schifo, si dia una regolata! Motivo chiaro”

Fabio Ravezzani ha analizzato per Sport Mediaset la prestazione contro il Napoli di Lautaro Martinez, uno dei più deludenti della notte del San Paolo: “L’ultima volta che ha giocato al San Paolo, a gennaio, aveva fatto una gran partita, mentre questa volta ha fatto schifo. Lo dicono i numeri: a gennaio aveva giocato 44 palloni, sabato scorso meno della metà, 20; aveva fatto un gol, nessuno sabato; 2 tiri in porta, 1 soltanto sabato; tiri fuori 2, sabato 0; 2 dribbling riusciti a gennaio, zero sabato. Questi numeri fanno uscire di testa anche il tifoso più paziente, e hanno solo una spiegazione: Barcellona. Non va bene Lautaro: cerca di darti una regolata“.