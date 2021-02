Ravezzani: “Chiellini? Vuole passare da colpevole a vittima con un gesto del tutto inspiegabile”

Così il direttore di TeleLombardia sul capitano bianconero: "Furbesco tentativo di passare per vittima quando si sa di essere colpevole"

E' stato il rigore realizzato da Lorenzo Insigne a risolvere la gara tra Napoli e Juventus. Il penalty è stato assegnato dall'arbitro Doveri dopo un richiamo del Var, che ha prontamente segnalato una netta manata di Giorgio Chiellini a Rrahmani nell'area bianconera. In merito all'episodio, incredibilmente contestato da Andrea Pirlo nel post-match, Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è espresso così: "La premeditazione di Chiellini si evince anche dall’urlo del tutto inspiegabile, se non con il furbesco tentativo di passare per vittima quando si sa di essere colpevole".