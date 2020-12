Ravezzani: “Sarebbe bella una vittoria Inter senza polemiche di Conte. Che casualmente…”

Gara decisiva per l’Inter stasera, che sul campo del Borussia Moenchengladbach può soltanto vincere per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League. Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha espresso il suo pensiero in merito a questo e alle ultime uscite di Antonio Conte: “Sarebbe bello se l’Inter battesse il Borussia e alla fine i tifosi si godessero la vittoria senza il condimento di piccole allusioni e mezze polemiche di Conte nel dopopartita (casualmente, quando perde o pareggia non le fa mai)”.